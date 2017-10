Kínos, ha az ember segget akar nyalni, de még a segg is húzódozik

Szerencsére az ELTE-n doktoráltam, így nem leszek ugyanannak az egyetemnek a polgára, mint Vlagyimir Vlagyimirovics.

Nem mintha jelentősége lenne, akad bőven szégyen az ELTE-n is, és az ELTE is szégyellhet engem. Reggelente büdös a szám például, és csak az első kávé után mosok fogat. Nem szeretnék most mégsem debreceni diák lenni, de még kevésbé a debreceni egyetemi főszervilis. Olyan kínos lenne olvasni, hogy "küldjétek el, továrisi, azt az oklevelet...