Mi a baj azzal, ha Szanyi kitesz egy olyan fényképet, amin egy '56-os lincselés látható?

Szerző: Konok Péter

Hamis a kép? Nem az (bár lehet, hogy tényleg rajta van Dózsa László - 1942 -). Nem volt lincselés a Köztársaság téren? De volt. Tény, jól dokumentálva.Lehet vitatkozni róla, lehet elemezni, lehet kontextusba helyezni. Egy dolgot nem lehet: eltussolni, elhallgatni. Azt hívják történelemhamisításnak. Ismerjük jól. 1956 nem volt vértelen babazsúr, szeplőtelen grállovag-parti. Egyik forradalom sem volt az, semmiféle lázadás, felkelés.A bugyuta, áhítatos ünnepségek már az óvodában is kínosak voltak. Ha nem látjuk (mert valami hazug, ájtatos szemforgatás miatt nem akarjuk látni) az eseményeket a maguk valóságában, akkor nem is tudunk belőlük semmiféle tanulságot levonni, nem értjük meg a történelmet, és magunk fogjuk cáfolni Hérakleitoszt: kétszer lépünk ugyanabba a szarba. Vagy akár többször is. Sőt, ki sem mászunk belőle soha.Más kérdés, hogy Szanyi mit akart ezzel mondani. Ez viszont engem baromira nem érdekel (Szanyi egyszerűen nem tud olyat mondani, hogy engem érdekeljen).De a múlt ettől még nem kívánságműsor ("Felvonulók kérték"), nem egy szupermarket, ahol tetszésünk szerint emelünk le árukat a polcokról, és a hátsó sorokba lökjük, ami nem tetszik, elé színes konzerveket halmozunk. Ezt a módszert meghagynám a Schmidt Mária-féle szellemvasutasoknak.1956 meggyalázása éppen az, ha eltorzítjuk, ha meghamisítjuk a történetét. Mert akkor hiábavaló volt. Mi magunk verjük le a forradalmat, ha dicső szobrot faragunk belőle.