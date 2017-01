Hosszan tartó hideg - meddig bírja ezt a szőlő?

háromszoros magyar bajnok sommelier

A rövid válasz az, hogy meglepően jól, nem is létezhetnének különben száz éves tőkék, márpedig léteznek. (például Ráspinál, ha esetleg nem látta, ebben a videóban ezekről a tőkékről is szót ejtünk)A teljes képnek azonban több árnyalata is van:A jó karban lévő, nem kizsigerelt, egészséges szőlő meglepően jól bírja a hideget. Andrási Laci (Somló Kincse Kézműves Kispince) barátom elmondása szerint -16 Celsius fokig nincs gond, akkor sem ha a hideg tartósan fennáll.Ugyanakkor nem csak a növény aktív időszakában nem mindegy, hogy hova telepítették, de a szőlőre nézve ennek télen is komoly jelentősége van. A völgyek, és úgy általában a mélyebben fekvő területek, ahová a hideg levegő "lefolyik", esetenként meg is reked, az már bizony veszélyes lehet a növényre.Az ember nem is gondolná, de a hegyoldalon akár 6 fokkal is melegebb lehet, mint az ültetvény lábánál. Most természetesen magyarországi értelemben használva a "hegy" kifejezést - nem az Alpokról van szó...A tartós hidegnek ráadásul van egy jótékony oldala is - megtizedeli a kártevő rovarokat, főleg azokat, amelyek az elmúlt évek meleg időjárásának köszönhetően délről támadtak.Már megint az öregek:Régen aszerint is válogatták a fajtákat, hogy azok mennyire bírják a fagyokat, az alacsonyabban fekvő területekre - felhasználva a több száz éves tudást és tapasztalatokat - a téli fagyokat jobban tűrő fajtákat telepítettek, ellenben hegyoldalak összefüggésében jóval szabadabban gondolkodhattak. Ma sokan feledik ezt a tudást, és ebben is mindent felülír, hogy mi piacos, mi eladható, a többi szinte egyáltalán nem is számít.Nagy Szeretettel: Kovács Antal