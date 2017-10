" No, akkor még a Telekomról szóló hírt elolvasom"

Szerző: Ceglédi Zoltán

És már jön is, igen, az első mondat, miszerint "az új portfólióban a korábbi határozatlan idejű, 12 vagy 24 hónapra vállalt hűségidős konstrukciók helyett egyetlen ár lesz", de jó ez, lelkendezik a bereggelizett ember, egy ár, egyszerűség, Szabolcska Mihály ADSL-je, Tállai András táljai, majd olvassa tovább, hogy "új, 12 hónap határozott idejű szerződés vállalása esetén az ügyfél az első 3 hónapban a havidíjból fix összegű havidíj-kedvezményben részesül, amelynek mértéke díjcsomagonként eltérő".Megnyomott tán a rántotta mellé ropogtatott, pirított békön, kérdi fel magát az ember, Hont Andrással böllenkedő Bayer Zsoltként, hát most egy ár vagy eltérő vagy mi van.Nézzük gyorsan tovább, mert van még, bőven, hogy "az új szabályozásnak megfelelően 24 hónapos határozott idejű szerződés csak készülékvásárlás mellett lehetséges, ebben az esetben az ügyfél készüléktámogatásban részesül.A szolgáltató tájékoztatása szerint ügyfeleknek nagyobb választási lehetőséget ad, hogy ezentúl mobilkészüléket is választhatnak az otthoni szolgáltatások mellé. A készülék vásárolható határozatlan vagy 12 hónapos szerződéssel is, de ebben az esetben készüléktámogatás nem vehető igénybe". Én bazmeg eltompultam, mint ügyeleti orvos rózsaszín tűhegye az üvegcse alján, vagy papucs orrán pamutbojt, de most akkor mégis van határozatlan, vagy én vagyok túl határozatlan, és akkor most minden készülék támogatott, vagy csak amitnemtudom, mióta ezeknek nem a Kovács Ákos Dalcsináló Úr kobzol, nem találják magukat. A hűség a legkegyetlenebb béklyó! Meg a közpénzkoncertek.De van még, van még, aszongya "az otthoni termékek neve nem változik, ahogy továbbra is érvényben maradnak a kedvezmények is: két otthoni szolgáltatás megléte esetén 20%, három otthoni szolgáltatás megléte esetén 25% kedvezményt kap az ügyfél az otthoni szolgáltatások, valamint a melléjük választott mobildíjcsomagok havidíjából." Megléte felügyelő, idáig értem. De mostanra az egyetlen árból lett már annyi, hogy fel se tudna menni mind a színpadra október 23-án összefogni (nem tudom, látták-e, tegnap jött meg a Párbeszéd hírlevele, hogy Karácsony Gergely titokban visszalopakodik Gulyás Mártonhoz hétfőn fél 5-kor, nem is Párbeszéd ez már, hanem Sutyorgás, csak Juhász Péter meg ne tudja, mert szétszedik a bababútort mindjárt), szóval hány ár van akkor itt, jeges ár, zöld ár, we are the world, számít ez egyáltalán, nézzük csak: "A korábbi portfólió díjcsomagjainak értékesítése október 19-én lezárult. A szolgáltató tájékoztatása szerint a változás az ügyfelek meglévő előfizetéseit nem érinti, ők természetesen változatlan feltételekkel használhatják a szolgáltatást a szerződésben vállat hűségidő leteltéig.A hűségidő leteltével eldönthetik, hogy vállalnak-e újabb hűségidőt az új - jogszabályoknak megfelelő - feltételek szerint, vagy határozatlan idejű szerződésük él tovább. Amennyiben nem vállalnak újabb hűségidőt, havidíjuk nem lesz magasabb, mint a határozott idejű szerződésük ideje alatt volt."De hány éves a kapitány?