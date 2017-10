10 millió a helyettes államtitkárnak kamu könyvírásra

"Gyurcsány még most is képes személyi változásokat előidézni az MSZP-ben"

Forrás: MTI-OS

Az LMP társelnöke kikérte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerződéseit, melyekből többek között kiderült az is, hogy egészen szürreális szerződést kötöttek Boros Anitával. E szerint egy hónap kellett megírnia egy 900 oldalas könyvet, amiért 10 millió forint ütötte a markát.Ezt a termékenységet még Nemere Istvánról is nehéz lenne elképzelni, nemhogy a párhuzamosan két felelős állást is ellátó Boros Anitáról. Természetesen kiderült, hogy Boros Anita egy korábbi tananyag részleteit emelte át friss kötetébe, konkrétan saját magát plagizálta.Ez a példa jól mutatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlatát. Nem az a fontos, hogy az uniós forrásokat hasznosan használják fel, hanem, hogy ilyen-olyan trükkökkel lepapírozzák és lenyúlják. Az LMP szerint rendkívül aggályos, hogy a kormány több tíz milliárd forint uniós fejlesztési forrást bíz a Közszolgálati Egyetemre. Ugyanakkor fel kell hívni ezekben az ügyletekben résztvevők figyelmét, hogy ne nyugodjanak meg: el lesznek számoltatva minden egyes fillérrel!Hadházy Ákos