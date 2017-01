1,1 milliárd forintból épül az új siófoki stadion

Forrás: sonline.hu

A siófoki önkormányzat képviselő-testületének csütörtöki ülésén téma volt a futballstadion átépítése is, amelynek a már évekkel ezelőtt megítélt 600 millió forintjához a kormány tavaly év végén további 500 millió forint célzott támogatást nyújtott.Összességében 1,1 milliárd forintból, nyolc ütemre bontott program keretében megújul a stadion és környéke - mondta Csorba Ottó tanácsnok, aki azt is hangsúlyozta, hogy az építésére tervezői szerződést kötött az önkormányzat egy építészirodával, a tervek elkészítése azonban nem kerül pénzébe a városnak, hiszen a kormányzati támogatás ezt a költséget is állja.Multifunkciós stadion készül el 2018-ra, ráadásul a környék is megújul a beruházásnak köszönhetően, ami régi és jogos igénye a környékben élőknek - fogalmazott Szajcz Adrián beruházási tanácsnok.