20 éves a Teve utcai rendőrpalota

Forrás: police.hu

Ezzel több, addig különböző helyeken működő rendőri szerv, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egy új, közös székházba költözhetett.Meichl Géza r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese részt vett már az épület tervezésében is, jelenleg az üzemeltetés fő feladatai is rá hárulnak. Húsz év távlatából is sikeresnek értékeli a beruházást, mivel az épület napjainkban is tökéletesen ellátja irodaházjellegű funkcióját.20 évvel ezelőtt a Rendőrségi Igazgatási Központ volt az ország legnagyobb irodaháza, és a legkorszerűbb technikai megoldásokkal készült: a hatalmas üvegfelületek és az egyedi formavilág biztosítják az épület időtállóságát, a hűtésről-fűtésről több mint 1500 fan-coil berendezés gondoskodik, a terek átszervezését pedig - akkoriban még ritkán alkalmazott - szerelt gipszkarton válaszfalak teszik lehetővé.Az épület hasznos alapterülete több mint 54 000 négyzetméter, az építéshez 36 000 köbméter betont és 4500 tonna betonacélt használtak fel.Az épületegyüttes két részből, egy nyolcemeletes hasáb alakú épületből, és egy 16 emeletes henger alakú toronyból áll. A -1 és -2 szinten a gépházak és parkoló, illetve egy gépkocsimosó is található. Az antenna magassága 92 méter.Az épületben 900 helyiséget alakítottak ki, az itt dolgozó körülbelül 2000 főt és az ide látogató ügyfeleket 16 lift szolgálja.Az irodahelyiségeken kívül konferenciaterem, két kondicionálóterem, lőtér, orvosi rendelő, posta, étterem is működik a székházban. A -2 szinten tevékenység-irányítási központ üzemel - napjainkban ez az ügyeleti helyiség esetében maradt meg dominánsan a rendőrszakmai vonal, az irodák esetében már az igazgatási funkcionalitás a meghatározó. A földszinten Bűn- és Balesetmegelőzési Centrum is működik, amely egész évben fogad óvodás és iskolás csoportokat.A ház - vagy ahogyan a köznyelv nevezi, a "Rendőrpalota" - az idők folyamán városképi szempontból is a főváros egyik meghatározó épületévé vált.