300 millió dolláros hitelkeretet nyitottak a magyar-kolumbiai együttműködés finanszírozására

Forrás: MTI / Sztárklikk

Szijjártó Péter elmondta, Kolumbia életében új időszak kezdődik, miután hosszú évek háborúskodását és 220 ezer halálos áldozatot követően a kolumbiai kormány megállapodott az országot 1964 óta részben rettegésben tartó baloldali gerillaszervezetekkel. Ennek nyomán most a békés fejlődés időszaka kezdődik meg az országban, és ez "új energiákat szabadít fel" - tette hozzá.Emlékeztetett, a magyar külgazdasági stratégiának az az egyik célja Latin-Amerikában, hogy ezen új, nyugodt fejlődési szakaszt előrevetítő kolumbiai időszakból Magyarország és a magyar vállalatok minél többet tudjanak profitálni.Ezért most újranyitották a magyar nagykövetséget, és 300 millió dolláros hitelkeretet nyitottak az Eximbanknál a magyar-kolumbiai vállalatközi együttműködés finanszírozására - közölte. Hozzáfűzte: Magyarország támogatja Kolumbia tagságát a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD), és megkezdték az egyeztetéseket a kettős adóztatás kizárásáról szóló megállapodásról.Szijjártó Péter elmondta: 50 vállalat részvételével üzleti fórumot szerveztek, és öt vállalatközi megállapodást írtak alá magyar mezőgazdasági technológiák, informatikai megoldások és biztonsági rendszerek értékesítéséről.A tavalyi 47 millió dolláros exportrekordot idén minden bizonnyal sikerül túlszárnyalni, mert már az első hét hónapban 23 százalékos növekedést tudtak felmutatni, és az öt megállapodás is újabb magyar technológiák megjelenését eredményezi a kolumbiai piacon - közölte.A külügyminiszter rámutatott: a vállalati megállapodások pontosan kijelölik azokat a területeket, amelyeken a magyar cégekre számít Kolumbia az új gazdasági fejlődési időszakában. A mezőgazdaság, a környezetvédelem és az ehhez kapcsolódó, hatékony vízfelhasználás, az informatikai rendszerek megújítása és új biztonsági rendszerek alkalmazása azok a területek, amelyeken a magyar cégekre kifejezetten számítanak Kolumbiában - magyarázta.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy idén szeptemberben már 20 ösztöndíjas kolumbiai hallgató kezdte meg a tanulmányait Magyarországon, emellett most együttműködési megállapodást írtak alá a sport és a kultúra területén. Azzal, hogy Magyarország megfigyelő tagja lett a Csendes-óceáni Szövetségnek - amely a visegrádi csoporthoz hasonlóan szintén négy tagú: Chile, Kolumbia, Mexikó és Peru alkotja -, vízmérnöki ösztöndíjakat biztosít a szövetség országainak, így nyolc mérnökhallgató csatlakozik ahhoz a 20 ösztöndíjashoz, akik már megkezdték a tanulmányaikat Magyarországon - mondta.Arról is beszélt, hogy úgy döntöttek, magyar és kolumbiai vállalatok közösen pályáznak az Európai Unió kolumbiai fejlesztési alapjára két projekttel, az egyik egy környezetvédelmi, a másik egy mezőgazdasági modernizációs projekt. Ezek összértéke négymillió euró, és ez egy újabb gazdaságfejlesztési lehetőség magyar cégek számára - közölte.A tárcavezető felidézte: Kolumbia aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást az EU-val, ezt Magyarország már ratifikálta, de sajnos ezt még nem minden uniós tagállam tette meg, így Magyarország szorgalmazza, hogy mielőbb kezdjék meg a megállapodás teljes körű alkalmazását.Mint mondta, Magyarország támogatja Kolumbia és a NATO szoros együttműködését, amelynek nagyon fontos lépcsőfoka volt, hogy a közelmúltban a NATO formálisan is a globális partnerországai közé fogadta a latin-amerikai országot. Magyarország és Kolumbia erőfeszítései a terrorellenes küzdelemben egy irányba mutatnak - tette hozzá.Kolumbiai látogatása során Szijjártó Péter találkozott Juan Manuel Santos elnökkel, María Ángela Holguín külügyminiszterrel és María Lorena Gutiérrez kereskedelmi miniszterrel.