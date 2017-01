400 milliárdnyi letelepedési kötvényt adtak el

Államcsőd lehet a vége az olimpiának

A MOMA több mint két éve kijelentette, hogy nincs szüksége Magyarországnak az olimpiára, ez része a programunknak, annak örülünk, hogy egy civil szervezet aktív tevékenységet folytat ennek megakadályozására - ezt Bokros Lajos mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

A Modern Magyarország elnöke szerint Görögország példája mutatja, hogy nem lehet olimpiát rendezni, ott is a GDP 10 százalékára rúgott a rendezés költsége, ahogy itt is tervezik. A politikus elmondta: ez olyan szinten meggyengítheti az országot, hogy akár államcsőd is lehet a vége. Hozzátette: Görögországban meghamisították a számokat,...