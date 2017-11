5,3 milliárd forintot kap négy református iskola

Forrás: MTI

Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár (képünkön) avatóbeszédében a keresztény közösségek megtartó erejére hívta fel a figyelmet.Az államtitkár szerint egy építkezésnél is az a munka a legfontosabb, amely "a felemelkedő falakon keresztül a közösséget erősíti meg, és a közösséget építi újjá".Egy iskola felújítása nemcsak az iskola, hanem a város, a megye, az egyház és a nemzet ünnepe is - hangoztatta a helyettes államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány ezért támogatja az egyháznak azt a törekvését, amely a hitéleten túl segít a gyerekek nevelését szolgáló közfeladat-ellátásban.A magyar kormány 500 millió forinttal támogatja a püspökladányi Erőss Lajos református általános iskola bővítését - jelezte Fülöp Attila, megjegyezve, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület négy iskolabővítését, illetve - építését - Püspökladány mellett Fehérgyarmaton, Mezőtúron és Karcagon - összesen 5,3 milliárd forinttal támogatja a kormány.Fülöp Attila felidézte, hogy míg a rendszerváltás időszakában csak néhány ezer gyerek járt egyházi fenntartású iskolába, 2010-ben már 110 ezer, 2017-ben pedig több mint 210 ezer gyerek tanul egyházi iskolákban.Ahhoz, hogy ezekben az iskolákban méltó színvonalú oktatás legyen, méltó színvonalú infrastruktúrára van szükség, ezért is segíti az egyházat ebben a törekvésében a kormány - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.Amikor Püspökladányban egy ilyen iskola a bővítés mellett dönt, azt is jelzi, hogy szeretne megmaradni magyarnak, szeretne megmaradni kereszténynek - tette hozzá Fülöp Attila.Az avatóbeszédet követően Fekete Károly tiszántúli református püspök a helyi lelkipásztorok közreműködésével elhelyezte az új iskolaszárny és a tornaterem alapkövét, majd az iskola udvarán felavatták a műfüves sportpályát.