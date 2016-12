54 milliárd forintot kapnak az egyházi iskolák

Forrás: MTI

Soltész Miklós közölte: 60-70 településen több mint 120 intézmény újulhat meg az óvodáktól a középiskolákig.Kifejtette: az egyházi jelenlét a köznevelésben ma Magyarországon 14 százalék, míg a magukat valamelyik egyházhoz tartozónak valló emberek aránya 55 százalék, vagyis az egyházi intézményekre óriási szükség van, ezt bizonyítja a hatalmas túljelentkezés is az ilyen intézmények esetében.Soltész Miklós kiemelte: a mostani döntés eredményeként megújulhat több régi, nagy múlttal rendelkező intézmény is az ország számos pontján. Többnyire azok az intézmények juthatnak most támogatáshoz, amelyek az elmúlt években nem kaptak EU-forrást - tette hozzá.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: az előző évek döntéseinek következtében az elmúlt öt évben az oktatásra fordított összegek folyamatosan nőttek, "2012 és 2017 között 1350 milliárdról 2000 milliárd forint fölé nőtt az oktatásra fordított állami kiadásoknak a mértéke". A magyar gazdaság erősödésének az oktatás is az egyik haszonélvezője - hangsúlyozta.A korábbi, oktatást érintő döntésekre emlékeztetve kitért rá: a pedagógusok bére évről évre nő, hogy egy jó pedagógusnak ne kelljen az alacsony fizetés miatt elhagynia a pályát. Emellett béremelés várható a pedagógusok munkáját segítőknél is - fűzte hozzá.Rétvári Bence továbbá arról is beszélt, hogy a dologi kiadások tekintetében is jelentős többlettel számolhatnak az iskolák, valamint az ingyenes tankönyvellátás rendszerének köszönhetően ma már a diákok 67 százaléka jut ingyenesen tankönyvhöz.