660 millió forintra büntették a Jobbikot

A mai napon történtek jelentik a jobbik betiltásának, felszámolásának első lépéseit. ennek a folyamatnak a kezdetére már korábban is felhívtuk mindenki figyelmét. a Fidesz által jelenleg kialakított helyzetben kérdésessé vált, hogy a jobbik részt tud e venni a jövő tavaszi parlamenti választásokon. hiszen az összes erőforrásunkat a Fidesz által irányított pártállami számvevőszék elvette tőlük

Forrás: Hírt TV / Sztárklikk

A szervezet emlékeztet, a törvény szerint a párt az ÁSZ felhívásától számított 15 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésnek. Emellett a Jobbik központi költségvetésből juttatott támogatását a Magyar Államkincstár az ÁSZ által megállapított összeggel csökkenti.Így összességében a pártot több mint 660 millió forintra büntették." - jelentette ki a Jobbik rendkívüli sajtótájékoztatóján Volner János, a Jobbik frakcióvezetője.A párt kifogásolja, hogy az Állami Számvevőszék bejelentésére indult eljárásban meg sem hallgatták őket. Csak az ÁSZ-szal folytatott levelezést kérte a hatóság, és ezt át is adták.A Jobbik szóvivője azt mondta, nem számít sok jóra az ellenük zajló ügyészségi nyomozás kapcsán; Mirkóczki Ádám korrekt, tisztességes eljárást szeretne, ám véleménye szerint kirakatper lesz az ügyből. Ezt arra alapozta, hogy szerinte "a Fidesz az összes független intézményt úgy irányítja, mintha fizetett politikai aktivisták lennének".Itt az ügyészség mellett az Állami Számvevőszékre is utalt, amellyel Mirkóczki szerint hiába próbáltak együttműködni, az ÁSZ ezt egyszerűen nem hagyta.Vona Gábor a Magyar Nemzetnek adott videointerjújában egyebek mellett arról is beszélt, megvonhatják a Jobbik állami támogatását, vagy akár be is tilthatják a pártot. A pártelnök szerint a két intézkedés szinte ugyanaz, hiszen ha egy párttól a kampány előtt elveszik a forrásait, nem tud részt venni a választáson.