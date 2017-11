75 éven felüli nyugdíjasoknak ingyenes

Forrás: MTI / Sztárklikk

Oberfrank Pál, Vidéki Színházigazgatók Egyesületének elnöke, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke közölte, hogy az idős színházbarátok hűségét és elkötelezettségét kívánják támogatni a Kor-hű színházjegy programmal, melyhez több színház azonnal csatlakozott.Az igazgató arról is beszélt, hogy idős korban már sokaknak kihívást jelent eljönni egy-egy előadásra, miközben az is tapasztalható, hogy megbecsülik és ünnepnek érzik a színházi eseményeket.Az ingyenesség egy rövid regisztrációt követően vehető igénybe és bár elsősorban a környéken élőket célozza meg, de az ország más térségeiből érkező idősek is élhetnek vele - fűzte hozzá.Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese elmondta, hogy az ifjúsági és gyermek korosztályhoz tartozó nézők mellett nagyon fontosak számukra az idősebb színházlátogatók is, ezt kívánják érzékeltetni a program elindításával.Úgy becsülte, hogy nagyjából száz 75 év feletti színházlátogató él a térségben, de a kezdeményezés hatására talán a családok is megnéznek majd néhány előadást, elkísérve idős rokonaikat.Már jelezte csatlakozási szándékát a Nemzeti Színház, a kecskeméti, a békéscsabai, a győri, a szolnoki és a debreceni intézmény - fűzte hozzá.Porga Gyula, Veszprém polgármestere (FIDESZ-KDNP) arról beszélt, hogy az idei esztendő a családok éve Veszprémben, amelynek fontos állomása a színház kezdeményezése.A polgármester reményét fejezte ki, hogy a Kor-hű színházjegy program hatására megduplázódik, vagy akár meg is háromszorozódik a 75 év feletti színházba járók száma.