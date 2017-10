9,3 milliárd forint Szijjártó barátjának

Tudta? Németh Szilárd fél órát is kibír levegővétel nélkül!

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

Az erről szóló szerződést a Szerencsejáték Zrt. módosította. Hogy miért, azt lapzártáig nem indokolták, de a Trinity Communications Kft., illetve Kuna Tibor másik cége, a Young and Partners Kft. régóta az állami kommunikációs pályázatok nagy nyertesének számít. Ötmilliárd forintért ez a két társaság népszerűsíthette a budapesti vizes-világbajnokságot is, nemrég pedig benne voltak abban a konzorciumban, amely 230 milliót kapott egy mindössze egyperces kisfilm elkészítéséért az eseményről.Kuna Tibor 2003-tól egy időn át a Fidesz-frakció kabinettitkára volt. A cége tavaly a cége 15,2 milliárdos árbevétel mellett 1,9 milliárdos profitot termelt, amelyből ő 440 millió forint osztalékot vett ki. Azt egyébként tagadja, hogy a Szijjártóhoz fűződő viszonyának köze lenne a sikeréhez. "Szijjártó Péterrel való barátságom az egy dolog, a cég sikere meg egy teljesen más dolog" - mondta még júniusban a Trend FM műsorában, amikor már ismert volt, hogy a Trinity International Communications és a Young and Partners ötmilliárd forintért reklámozhatja a vizes-világbajnokságot.