A 11 éve elhunyt sportriporterrel is konzultálna Orbán

Forrás: Hír TV

Vágó István egykori műsorvezető, a Demokratikus Koalíció tagja szombati Facebook bejegyzésében azt írja, a volt sportriporter és atlétikai magyar bajnok egyik szomszédja vitte be a párt irodájába a kormány által kipostázott borítékot.Nem ez az első eset, hogy elhunytaknak küldik el a Soros Györgyről és a bevándorlásról szóló kérdőívet - számol be a Hír TV . Korábban a hetvenkilenc éve halott kommunista politikusnak, Kun Bélának és egy negyven éve, nyolcéves korában Óbudán elhunyt gyermeknek is postázták már a küldeményt.A KDNP szóvivője a hétvégén azt mondta, tömeges postázásnál be-becsúsznak hibák.