A baptisták senkit sem utasítanak el a szállókról

Forrás: MTI

Mint írták, a Baptista Szeretetszolgálat hat éjjel-nappali fővárosi intézményében közel ezer hajléktalanról gondoskodik, a Bánya utcai hajléktalanszállójában a száz állandó lakó mellett tíz fedél nélkül élő került az úgynevezett krízisszobába, ketten egy külső konténerben kaptak elhelyezést, ketten pedig a közösségi helyiségben leltek menedékre.A szeretetszolgálat szociális munkásai szerint nagyon sok adomány érkezett, volt, aki egyenesen üzletben vásárolt vadonatúj hálózsákokkal és takarókkal jött segíteni. Érződik, hogy az emberek komolyan vették a kialakult helyzetet és komolyan vették a segélyszervezet felhívását - írták.A Baptista Integrációs Központ Budafoki úti intézményben 195 rászorult lakik, kifejezetten az elmúlt időszak lehűlése miatt további négyen érkeztek az utcáról, őket a közösségi helyiségben fektették le. Az említetteken kívül Soroksáron két intézményt, Pesterzsébeten egy kiléptető szállót üzemeltet. A szociális munkások arra hívják fel a figyelmet, hogy szükség lenne még pokrócokra, kabátokra, hálózsákokra, téli cipőkre, zoknikra, kesztyűkre, nadrágokra, takarókra és pulóverekre, de tartós élelmiszerre is. Az adományokat az Utcafront szociális munkásai a nap 24 órájában várják a X. kerület Bánya utca 1. szám alatt.A Baptista Szeretetszolgálat a felajánlások ügyében a 06-1-2609855-ös telefonszámot érdemes hívni, továbbá szükség lenne üresen álló, hasznosítható ingatlanokra is. A segélyszervezet önkéntesek jelentkezését is szívesen fogadja.A Baptista Szeretetszolgálat krízisautója hétfőtől péntekig napi 10 órában járja az utcákat, a segítők a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatával együttműködve 8-tól 18 óráig dolgoznak. Nagyon fontos, hogy mindazok, akik olyan fedél nélkül élőt látnak, akinek segítségre van szüksége, hívják a 06-1-3384186-os telefonszámot.Élelem, tea és meleg ruha van az autóban, és aki szeretne valamelyik intézménybe, nappali melegedőbe kerülni, azt oda irányítják, ha orvosi segítségre van szükség, intézkednek. A segélyszervezet Rescue24 mentőcsapata speciális járművekkel áll készen arra, hogy ha a helyzet megköveteli, az utakon és az elzárt településeken segítsen a bajba jutottakon - tájékoztatott a Baptista Szeretetszolgálat.