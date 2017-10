A Barátok közt színésze is ott volt a tegnapi balhénál

Szerző: Márkus

Először a rendezők távolították el őket a tömegből, majd a további atrocitások elkerülése érdekében az időközben odaérő rendőrök körbeállták a maroknyi csoportot.Az eseményről Szily László tudósította a 444.hu-t, aki azt jelentette a hírportálnak, hogy egy kisebb csoport, talán tucatnyi lepattant külsejű EU-zászlót lobogtató ellentüntető fütyült az Oktogon közepén a Burger King közeli szakaszon. Annyit látott még, hogy egy, nyakában árpádsávos kendőt viselő középkorú férfi benyomult az ellentüntetők közé, és lökdösődés indult, ami pillanatok alatt szitkozódásba, ordításba és további lökdösődésbe torkollt. Ekkor avatkoztak be a rendőrök is. A közben odaérkező idősebb orbánisták gecizték, gyalázták, buzizták és árulózták a tucatnyi ellentüntetőt.A csoportot körülvevő rendőrök kíséretében a demonstrálók az Okotogon sarkáig jutottak el, ahol most is fütyülnek többszörös rendőrgyűrű mögött. Erről a csoportról még a mércés Jámbor András sem tudta, kicsodák - jelentette Szily László a 444.hu-nak."A jelenetet együtt figyelte velünk Tihanyi-Tóth Csaba sorozatszínész" - egészítette ki beszámolóját Szily, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ez is belekerüljön a cikkbe.Belekerült, és a hírportál egy fényképpel is alátámasztotta állítását. Innen tudjuk, hogy a Barátok közt Novák Lacija elment a Terror házához meghallgatni Orbán beszédét, majd érdeklődve figyelte, miként esnek egymásnak a felhevült állapotba kerülő kormánypárti és ellenzéki szimpatizánsok.