A Belügyminisztérium is bűnrészes "hazaárulásban"?

Most háború van. Ezek az emberek kollaboránsok, háborús bűnösök, hazaárulók, és így tovább. Ez egy egészen más fogalmi rendszer. Embercsempész a háborúban nem embercsempész, hanem egy olyan, gyakorlatilag szabotőr, akinek nincs jogállása. Magyarul ő szabadon likvidálható. Ugye ezt írja a háborús törvény: kémeket, szabotőröket nem viszünk bíróságra, hanem azonnal kiiktatjuk"

- hangzott el a Mészáros Lőrinc-féle Mediaworks tulajdonában álló Echo TV műsorában.Ezt a biztonságpolitikai szakértőként bemutatott Földi László mondta, aki a Kádár-rendszer alatt a Belügyminisztérium III/I-es csoportfőnökségének hírszerző tisztje és az MSZMP tagja volt, majd a rendszerváltás után a hírszerzés tényleges operatív tevékenységének közvetlen irányítója lett, 2015 óta pedig sűrűn szerepel a kormánypárti médiában, általában a migrációval kapcsolatban nyilatkozik.A volt pártállami hírszerzőtiszt kijelentése jól rímel Orbán Viktornak az őcsényi eset kapcsán elmondott véleményére. Az önbíráskodásba torkolló tiltakozásról a miniszterelnök úgy nyilatkozott, nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket" az őcsényiek.A mostani kirohanása apropója az volt, hogy az Echo TV állítása szerint a "Soroshoz köthető" szervezetek tolmácsként akarják segíteni illegális bevándorlóknak, hogy menedékjogot szerezzenek. Amit a kerítésnél előállítanak egy a határon átjutó csoportot - hallható a riportban -, a jogvédők tolmácsai "azonnal megjelennek". A narrátor azzal vádolja a menedékkérők mellett dolgozó tolmácsokat, hogy az embercsempészekkel együttműködve az illegális migrációt segítik. Konkrétan két "Soros-szervezetet" nevez meg, akik szerintük "döntő befolyást" szereznek a tolmácsolásban: a Magyar Helsinki Bizottságot és a "milliárdos kedvenc szervezeteként" említett Migration Aidet. Erre licitál rá Földi a hazaárulós, likvidálós megjegyzésekkel.Amiből egyébként lényegében semmi sem igaz: a Migration Aid alapítványa sem közvetve, sem közvetlenül nem kapott támogatást a Nyílt Társadalom Alapítványtól. A Migration Aid emellett nem foglalkozik tolmácsolással vagy tolmácsok képzésével, szervezésével - az állításnak annyi alapja van, hogy a csoport egyik tagja a Belügyminisztériumhoz tartozó Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál dolgozik tolmácsként.Többek között Pintér minisztériuma fizette a migránsokat segítő egyesület tolmácsképzését is: "A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által társfinanszírozott nemzeti allokációja a Szakszerűség és kompetencia elnevezésű projekt finanszírozásával 8 537 000 Ft-ot fordítottunk az idegenrendészeti eljáráshoz és az idegenrendészeti őrizet végrehajtásához kapcsolódó tevékenységet végző szakemberek (rendőrök, fegyveres biztonsági őrök, egészségügyi személyzet és szociális munkások) képzésére" - olvasható a Menedék közhasznúsági jelentésében.A migránsoknak való tolmácsolás szervezője tehát alapvetően a Belügyminisztérium. Amennyiben itt hazaárulás, kollaboráció, Soros-szervezetek befolyásszerzése történik, annak az első számú felelőse a belügyminiszter kéne hogy legyen. Ráadásul a Belügyminisztérium 2015-ben a most hazaárulónak bélyegzett Helsinki Bizottságnak is fizetett egy migrációval kapcsolatos feladatért.Földes László statáriális kivégzésről, hazaárulásról szóló kijelentése persze (azon túl, hogy felér bűncselekményre való felhívással) jogilag értelmetlen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, ráadásul a hadijogban, például a hágai egyezményekben sem áll olyasmi, hogy harcoló katonaként nem védett személyeket hazaárulásért vagy szabotázsért bírósági eljárás nélkül el lehetne elítélni. A bírósági döntés nélküli ítélet-végrehajtást pedig az alaptörvény minden esetben tiltja.A kijelentés miatt Mészáros tévéje egyébként akár büntetésre is számíthat: augusztusban a Médiatanács 2 x 200 ezer forintra büntette a Karc FM rádiót, mert Bayer Zsolt az egyik műsorban azt mondta a civiltörvény ellen a parlamentben némán tiltakozó aktivistákról: "Ha még egyszer ezek vagy ilyennek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a macskát sz*rni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön. (...) Ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat."