A BKK-nál a mai napig nem működik a mobil jegyvásárlás

Szerző: Nagy András

Emlékeznek még a nyár legforróbb hazai informatikai botrányára? Az idei év elején a Budapesti Közlekedési Központ azzal bízta meg a Magyar Telekomhoz tartozó T-Systems informatikai fejlesztőt, hogy készítsen mobilra e-jegyvásárlási lehetőséget a BKK-nak.A vizes vébére akarták villámgyorsan lefejleszteni, milliárdokat fizettek ki érte, de a végeredménnyel finoman szólva sem lehettek elégedettek.Kezdettől fogva látható volt ugyanis, hogy a T-Systems által sebtében összeapplikált alkalmazás több sebből vérzik, és súlyos adatvesztésekre kerülhet sor. Ennek ellenére elindították, aztán amikor a sajtóban és a közösségi médiában elkezdtek terjedni azok a hírek, hogy az e-jegyrendszer kábé egy ötéves számára is könnyen kijátszható, sőt már ki is játszották, az alkalmazást és a hozzá tartozó weboldalt is teljesen leállították, és azt írták ki, hogy a támadás alatt álló rendszer átmenetileg nem üzemel.Nos, a shop.bkk.hu a mai napig nem megy. Ha mégis elindul az oldal, akkor nem működnek rajta a gombok, és az olvasható a lap tetején, hogy jelenleg is támadják őket. Mindezt milliárdokért, egy óriási botrány, és fél évvel a vizes vébé után.Végszóként csak két dolgot jegyeznénk meg. Egy: a botrány kirobbanása után a közlekedési és egyéb állami megrendelésekre szakosodott T-Systems vállalta, hogy A-tól Z-ig újra leprogramozza a BKK-nak az online-jegyvásárlási rendszerét. Fél évvel később vajon hol tartanak ezzel?Kettő: az természetes, hogy nem csak a BKK-nál, de fejlesztésért felelős T-Systemsnél is komoly zavart okozott a botrány. A különbség a német hátterű informatikai vállalat és a budapesti közlekedési cég között az, hogy a nyári botrány után, mire az első őszi falevelek lehullottak, a T-Systems két, az érintett projektben részt vevő felsővezetőjétől is megvált...