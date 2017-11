A bunkó külföldiek ellen indítottak kampányt

Forrás: MTI

A kampány célja felhívni a turisták figyelmét arra, hogy "ízléssel és tisztelettel viseltessenek" a főváros iránt. A jelenleg futó kampány keretében kétszáz plakát látható a négy metróvonalon járó szerelvényeken október 15-től november 15-ig, és a tervek szerint a kampányt jövőre is folytatják.A kampányt a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) és a BKK plakátfelületeit értékesítő Promix Zrt.-vel közösen indította a turisztikai központ, így a felületeket térítésmentesen bocsátották a rendelkezésére. A szükséges plakátok legyártásának, kihelyezésének, illetve levételének a költsége 634 ezer forint áfa nélkül.A kampány plakátjain, amelyeket a BFTK tervezett, Budapest egy-egy látványossága látható palackba zárva, illetve angol kifejezések (Travel. Enjoy. Respect; Welcome to Budapest) olvashatók.A BFTK osztja az ENSZ Turisztikai Világszervezetének hitvallását, mely idén a fenntartható turizmust jelölte meg mottójának, ezért indította el a turista edukációs mini kampányt - írta a BFTK.