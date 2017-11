A cigányság "természetesen" a Fideszre szavaz!

Szerző: Herczeg Ármin

Az egyébként tőle már megszokott, hogy csak a baráti médiumoknak nyilatkozik, vagyis azoknak, amelyek bizonyosan nem firtatnak olyan kérdéseket, mint hogy hol van rád bízott pénz Flóri?A Magyar Hírlap is mindjárt belecsap a közepébe, és alaposan megizzasztja Farkast ezzel a felvezető kérdéssel: "Jól érzékeljük, hogy visszatér a nyilvánosság elé?"Én nem tudom, hogy a riporter meddig gondolkodott ezen az izgalmas, és lényeget érintő kérdésen. Az biztos, hogy alanya igen választékosan felel. Azt fejtegetei, hogy folytatni kell azt a nagyszerű romapolitikát, amelyet ők csináltak korábban, (persze a Fidesz segítségével), és amely nyomán oktatási, egészségügyi és szociális téren is előreléphettek.Hogy ez pontosan mit jelent, arról már nem beszél Farkas Flórián. Könnyen lehet, hogy nem járt mostanában mondjuk a Miskolc melletti Lyukóvölgyben, ahol romák százai élnek a legmélyebb nyomorban, a kilábalás legkisebb esélye nélkül. Vagy nem járt azokon a helyeken, ahol télen még a tejfölöspoharat is eltüzelik a romák, hogy ne fagyjanak meg. Nem folytatom: aki vidéken él, az pontosan tudja, hogy a cigányság helyzete egy fikarcnyit nem javult a Fidesz érában.Azt viszont büszkén jelenti ki Flóri, hogy akik őt támadják, azok a társadalmi felzárkóztatás ügyét akarják lejáratni. Ezek szerint én is azzal, hogy megemlítettem: nem nagyon látom a romák helyzetének javulását. Ő sokkal jobban látja, legalábbis erre utalhat a következő mondata: "itt az ideje, hogy folytassuk, megerősítsük, azokat a korábban közösen indított kezdeményezéseket, amelyek uniós szinten is egyedülálló eredményeket produkáltak."Na most ezek közül egyet sem sorol fel, csak annyit mond, hogy több roma tanul a felsőoktatásban (ez a folyamat a szocik időszakában már elkezdődött), erősödik a korai fejlesztés (mit is jelent ez, és hol? Lyukóvölgyben?), és sikeres a kötelező óvoda.Nem tudom, ha ennyi a siker, akkor azért nem vagyok annyira hanyatt esve.Farkas azután szidja egy kicsit a Jobbikot ("nem hiszek Vona Gáborék pálfordulásának"), a liberálisokat (a cigányságot politikai haszonszerzésre használták), a Soros-tervet, s az interjú csúcsán kijelenti, a cigányság csak a Fideszre hajlandó szavazni, hiszen a Fidesz az a párt, amely vállalta az ügyüket. (A KDNP ezek szerint nem.)