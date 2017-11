A DK, az Együtt es a Párbeszéd tárgyalásra hívja az MSZP-t

A pártvezetők kifejtik meggyőződésüket, hogy Orbán Viktor rendszere megdönthető 2018-ban, amennyiben egy választókerületben csak egy ellenzéki jelölt száll szembe a Fidesz és a Jobbik jelöltjeivel. Minden ellenzéki pártnak az a felelőssége, hogy legyen együttműködés az egyéni választókerületek szintjén, miközben önálló pártlistákon lehetőséget biztosítanak a választóknak, hogy kifejezzék, melyik demokratikus alternatívát támogatják.A Demokratikus Koalíció, az Együtt és a Párbeszéd most ezért kezdeményez egyeztetést a Magyar Szocialista Párttal, és továbbra is bíznak abban, hogy a későbbiekben az LMP valamint a Momentum is csatlakozni fog egy, az egyéni választókerületekről szóló megállapodáshoz.