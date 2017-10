A Fehér Ház kabinetfőnökét megdöbbentette az elnök elleni támadás

Vallatószobákat is találtak a szcientológiai egyháznál tartott házkutatáson

Forrás: MTI / Sztárklikk

John Kelly rendkívüli sajtótájékoztatója nagy visszhangot keltett az amerikai politikai életben. A Fehér Ház kabinetfőnöke nem szokott nyilatkozni, még kevésbé sajtóértekezletet tartani. Csütörtökön azonban nyugodt hangon, de nyilvánosan adott hangot amiatti felháborodásának, hogy Donald Trump egy Nigerben elesett amerikai katona özvegyének tett részvétnyilvánítását az ellenfelei politikai célokra használták ki."Megdöbbentett és összetörte a szívemet, amikor megtudtam, hogy egy kongresszusi képviselő mit csinált. Kihallgatta az Egyesült Államok elnökének egy fiatal özvegyhez telefonon intézett szavait. Remek emberről, elesett hősről volt szó, aki tudta, hogy mire vállalkozik, hiszen ezért soroztatta be magát, ott volt, ahol lenni akart, azokkal volt, akikkel lenni akart, amikor elvették az életét. Ez volt az elnök üzenete is a beszélgetésben. Engem elképeszt, hogy egy kongresszusi képviselő egyáltalán kihallgatta e bizalmas beszélgetést" - fogalmazott John Kelly.A kabinetfőnök elmondta, hogy Donald Trump elnök vele konzultált és az ő tanácsait hallgatta meg, mielőtt felhívta a Nigerben, akció közben megölt La David Johnson kommandós özvegyét.La David Johnsont pár nappal ezelőtt Nigerben, egy iszlamista terroristákkal vívott tűzharcban ölték meg három társával együtt. Az amerikai elnök telefonon hívta az elesett katona özvegyét, és részvétnyilvánításáról nem az özvegy, hanem egy demokrata párti kongresszusi képviselő, Frederica Wilson beszélt a nyilvánosságnak.A CNN hírtelevízióban bejelentkezve azt mondta, hogy az özvegy mellett ült az autóban, amikor Donald Trump telefonált, és a kihangosított beszélgetést végighallgatta. Azt állította, hogy az elnök "közömbösséget mutatott" és csak annyit mondott, hogy az elesett katona "tudta, hogy mire vállalkozik".John Kelly közölte: ő azt tanácsolta az elnöknek, hogy ha akarja, szóról szóra mondja azt az özvegynek, amit hét évvel ezelőtt Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke mondott neki, amikor az ő fia is elesett Afganisztánban. "Pontosan azt tette, amit tenni akart, tudta, hogy mire vállalkozik, amikor besorozták, tudta, mi várhat rá, hiszen háborúban állunk" - idézte fel a kabinetfőnök Dunford tábornok hét évvel ezelőtt neki mondott szavait. Majd leszögezte: Donald Trump pontosan ugyanezt igyekezett elmondani a Nigerben elesett mind a négy amerikai katona hozzátartozóinak.A kabinetfőnök megerősítette: amikor az ő fia elesett, az akkori elnök, Barack Obama nem hívta fel őt. "Ez nem kritika akar lenni,de ez a tény" - tette hozzá.John Kelly beszéde nagy visszhangot keltett az amerikai médiában. "Erőteljesen és személyes hitelességével támogatta meg Donald Trumpot" - írta a Politico című lap.