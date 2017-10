A Fidesz a parlamentben akarja megszavazni Czeglédy bűnösségét

A Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő ellen folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva, Gulyás Gergely frakcióvezető, Hende Csaba törvényalkotási bizottsági elnök és Bóna Zoltán által benyújtott határozati javaslat - A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről - arra kéri a kormányt, hogy "tegyen lépéseket a kárt szenvedett fiatalok számára az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében", a vétlen munkáltatókat pedig, hogy ebben működjenek együtt.A szöveg bevezetője azt is állítja, hogy Czeglédy és társai "tudatosan megkárosítottak" ezer munkavállalót, miközben az ügyben nem hogy jogerős ítélet nincs, hanem még vádirat sem. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdése ezzel szemben kimondja: "Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg."A javaslat parlamenti határozat szintjére emelné Budai Gyula képviselő bizonyítékok nélkül elmondott feltételezését, hogy mivel Czeglédy Csaba az MSZP, a DK és az Együtt jelöltjeként került be a szombathelyi közgyűlésbe, továbbá ügyvédként több polgári perben képviselte Gyurcsány Ferenc DK-elnököt, és kölcsönt is kapott az ő cégétől, az általa a gyanú szerint elcsalt összeg az általa képviselt pártokhoz jutott volna.Deutsch Tamás EP-képviselő brüsszeli feljelentése az EU Csalás Elleni hivatalához pedig már arról szól, hogy a később bűncselekmény gyanújába került önkormányzati képviselőnek adott kölcsön abból a pénzből származhat, amelyet Gyurcsány cége uniós megbízatás teljesítésével keresett.Forrás: ( HVG