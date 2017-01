Szanyi szerint viccpártként is lehet az MSZP-re szavazni

Forrás: MTI

A nagyobbik kormánypárt közleményében az MSZP alelnökének sajtótájékoztatójára reagált. Gúr Nándor azt mondta, hogy hazugok a statisztikák, az elsődleges munkaerőpiacon ugyanis az elmúlt években mértékadó módon nem nőtt a munkahelyek száma; ráadásul a minimálbér idei emelése is megkésett.A Fidesz azt írta, hogy a szocialisták semmit sem változnak: ma is hazudnak, elvitatják Magyarország és a magyar emberek teljesítményét, miközben ők azok, akik tönkretették az országot. Megduplázták a munkanélküliséget, sorozatosan emelték az adókat és megalázóan alacsony béreket fizettek a munkavállalóknak, elvettek egyhavi nyugdíjat és háromszorosára emelték a gáz árát - tették hozzá.Hangsúlyozták, hogy a szocialisták az elmúlt években sem támogatták - sőt megtámadták - az adócsökkentéseket, a béremeléseket, a rezsi- és az áfacsökkentést.Úgy folytatták, hogy a Fidesz kormányzása óta Magyarország erősödik: egyensúlyban a költségvetés, tartós növekedési pályán a gazdaság, csökken az államadósság. Rekordszinten a foglalkoztatás, 2010 óta 12-ről 4,5 százalékra mérséklődött a munkanélküliség, csökkennek az adók, nőnek a bérek - sorolták.A Fidesz négy év alatt nagyobb mértékben emelte a minimálbért, mint a szocialisták nyolc év alatt - januártól további 15 százalékkal nő a minimálbér és 25 százalékkal a szakmunkás-minimálbér.A szocialisták kormányzásával szemben ma a fiatalok is minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy Magyarországon vállaljanak munkát, saját otthont tudjanak vásárolni és gyermeket tudjanak vállalni. A baloldallal ellentétben a kormány nem migránsokkal akarja betelepíteni az országot, hanem a magyar fiatalokat és családokat segíti - olvasható a közleményben.