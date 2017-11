Szerző: Nagy András

A Marton László és a Kerényi Miklós-féle botrányok kirobbanása után ma egy vidéki színház igazgatójáról derülhet ki, hogy erőszakoskodott a beosztottjaival. Az USA-ból indult de világot rengető metoo-kampány kapcsán lassan az lesz a hír, hogyha valaki nem érintett benne.Ezzel persze nem bagatellizálni akarjuk a jelenséget, sőt. Épp arról van szó, hogy a metoo nélkül ezekre az esetekre soha nem derült volna fény. Más kérdés, hogy mit lehet tenni a jövőbeni munkahelyi zaklatások ellen. A művészvilágon túl a sport, vagy az élet bármely területén, egy olyan országban, ahol a féldecis ízesített szeszesitalok után a szexizmus a legjellemzőbb hungarikum.Nagy politikai hasznot nem is vár a zaklatások elleni fellépést célzó javaslatától a Karácsony Gergely és Szabó Tímea-vezette Párbeszéd. "Esélyt nem látunk arra, hogy a határozati javaslatunk és a két törvénymódosítónk célba érjen, mert a jelenlegi kormányt Orbán-kormánynak hívják - fogalmazott Hegyesi Beáta, a párt szakpolitikusa a Sztárklikk megkeresésére.A Fidesz magasról tesz a nők jogaira, ugyanakkor nem tesz semmit a nemi diszkrimináció, a bántalmazás, családon belüli erőszak csökkentése érdekében sem - mondta, elismerve, hogy a magyarok körében erősen megoszlanak a zaklatás kérdésében. (Egy Eurobarométer-felmérés szerint, a magyarok fele nem tartja törvényellenesnek a munkahelyi zaklatást.)Ez azonban ez nem jelenti, hogy az emberek morálisan helyeslik a zaklatást. Hegyesi Beáta megjegyezte, nem szabad elfelejteni, hogy munkahelyi zaklatásnak férfiak is ki lehetnek téve. Az elmúlt napok híreiből is tudhatjuk, hogy a védelemnek mindkét nemre vonatkoznia kell.De miről szól a Párbeszéd javaslata?Fontos szerepet szánnak például a munkaadóknak: számukra a kanadai és norvég gyakorlathoz hasonló módon előírnák a témára szakosodott mediátorok munkahelyi foglalkoztatását a Munka törvénykönyve, illetve az Egyenlő Bánásmód Törvény módosításával. A hatékony fellépés ugyanakkor nem pusztán a törvény szigorával és a büntetés kilátásba helyezésével érhető el, ezért a társadalom bevonása, úgymond "érzékenyítése" lenne az alapja az eredményes fellépésnek."A gondolkodás átalakítása a zaklatás megítélésében nem megy egyik pillanatról a másikra. Ezért fontos az oktatásnál kezdeni, már óvodás korban" - mondják.El kellene kezdeni megtanítani például a gyerekeknek, hogy mik azok a testrészek, amihez nem érhet senki az ő beleegyezésük nélkül. Hogy hogyan kell a számukra nem kívánatos bizalmas közeledésre nemet mondani. Lényeg: tudatosuljon, hogy ezt nem kell eltűrniük és merjenek ellene fellépni. Ne ők szégyelljék, hiszen nem ők a hibásak, hanem az elkövetők.