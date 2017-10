A Fidesz megzsarolta az ukrán kormányt

Forrás: MTI / Sztárklikk

A kormánypárti politikus kijelentette: Magyarország továbbra is úgy gondolja, hogy módosítani kell az ukrán oktatási törvényt, mivel alacsonyabb szintű jogszabályokkal nem orvosolhatók annak hiányosságai."Ukrajnát addig kell megállítani, amíg nem késő" - fogalmazott Németh Zsolt, aki szerint Ukrajna önveszélyes politikát folytat, az oktatási törvény mellett ugyanis a nyelv-, az állampolgársági- és az egyházügyi törvények is "be vannak tárazva", amelyek tovább súlyosbíthatják a "már most eléggé nyugtalanító helyzetet".A Fidesz képviselője reményét fejezte ki, hogy Ukrajnát sikerül azon az úton megállítani, amely saját nyugati országrészének destabilizálása mellett Közép-Európa jövőjét is veszélyezteti.