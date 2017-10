Szerző: Nagy András

Mint a Sztárklikk is beszámolt róla, hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közgyűlés a római-parti gát Duna-part menti nyomvonalát támogató április határozatát a szerdai rendkívüli ülésén. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy nem lesz népszavazás erről kérdésről, azonban nem jelenti azt, hogy a Tarlós István vezette főváros egy későbbi időpontban ne fogadhatna el egy ugyanilyen tartalmú határozatot.Erre mondja a szocialisták fővárosi politikusa, hogy se szakmailag, se politikailag nem engedte el a korábbi döntését a főváros fideszes vezetése, vagyis Tarlósék valójában nem hallották meg az emberek és a civilek hangját, és továbbra is kitartanak az eredeti elképzelésük mellett. Horváth szerint ugyanakkor a jövő tavaszi választásig most már nem fogják feszegetni a kérdést, különféle szakértői vélemények és tanulmányok megrendelésével igyekeznek majd kibekkelni 2018 áprilisáig.A Fővárosi Közgyűlés mai döntése azon túl, hogy vastagon érint vízügyi-szakmai, illetve környezetvédelmi kérdéseket, komoly politikai üzenettel is bír. A gátügyi népszavazás ugyanis már a harmadik ellenzéki kezdeményezésű referendum volt, ami elé a Fidesz pusztán hatalmi számításból gátat vetett. (Az első a vasárnapi zárva tartás, a másik az olimpia ügyében lett volna kiírva.)A szavazók azonban egyrészt nem hülyék, másrészt egyre jobban látszik, hogy a Fidesz menekül a választóktól - véli Horváth Csaba. A Fidesz most már harmadszor bizonyította be, hogy ahhoz is gyávák, hogy beleálljanak egy olyan ügybe, amiben szerintük igazuk van - tette hozzá. Az MSZP ugyanakkor nem fogja hagyni a római-parti gát, de a Városliget beépítésének ügyét vagy a 3-as metró körüli tüzes helyzetet sem - ígéri.