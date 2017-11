A Fidesz szerint Németországban nincs sajtószabadság, ellenben nálunk minden rendben van

Forrás: Hír TV

A tudósítás szerint bár a magyar miniszterelnök azt hangoztatja, hogy fellép a radikálisok ellen, közben másfajta üzeneteket is megfogalmaz. Megemlítik például a kormányfő februári évértékelőjében elhangzott mondatait.A kormányközeli Nézőpont Intézetnek a két ország kapcsolatáról tartott konferenciáján Magyarországról a német médiában megjelenő tudósítások is szóba kerültek - számolt be a Hír TV A kifejezetten jó német kapcsolatokkal rendelkező Gulyás Gergely szerint hét éve tart a lejárató kampány Magyarország ellen. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, a migrációs válság is fokozta az ellenséges hangulatot, amelyet véleménye szerint továbbra eltérően kezel a magyar és a német kormány."Az, hogy a német sajtó tudósításainál, a Magyarországról szóló beszámolóknál a gyűlölet, az elvárás, ez egy fejlett európai demokráciában nem elfogadható. A német sajtó ma nem szabad sajtó, jó esetben korlátozottan szabad, de ebben az esetben is azt kell, hogy mondjuk, illetve vitatkozni azon lehet, hogy korlátozott-e a szabadság, vagy teljes egészében hiányzik. De az biztos, hogy aki itt él, Magyarországon, ezt az országot figyeli, látja és látja azt a képet, amit a német sajtóban megrajzolnak róla, pontosan tudja, hogy a kettő köszönő viszonyban nincs egymással" - emelte ki Gulyás Gergely.A Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodavezetője egyértelműen elutasította Gulyás Gergely kijelentését, úgy fogalmazott, a német sajtószabadság "száz százalékban adott".