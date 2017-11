A Fidesz tényleg feljelenti Hadházy Ákost

Kifejtette: az Európai Parlament (EP) november közepén arról döntött, hogy létre kell hozni egy kötelező, állandó, létszámkorlát nélküli bevándorlószétosztási eljárást. Az Európai Bizottság is ezt a megoldást támogatja - jegyezte meg.Hozzátette: az EP-döntés alapján csökkentenék azoknak a tagállamoknak az uniós forrásait, amelyek nem akarnak részt venni a betelepítési programban, ami különösen az ellenálló visegrádi országokat érintené hátrányosan.Az államtitkár megemlítette, hogy az EP a betelepítési eljárásokba az NGO-kat is bevonná. Soros György pont ezt akarta - fűzte hozzá.Dömötör Csaba több EP-képviselő szavait is idézte a témában. A holland liberális Sophia in 't Veld például azokra a tagállamokra is kötelezővé tenné a betelepítéseket, amelyek nem akarnak bevándorlókat befogadni; a szlovén Tanja Fajon migrációs kontinensnek nevezte Európát; Malin Björk az Északi Zöld Baloldal képviseletében úgy fogalmazott, senki sem tekinthető illegális bevándorlónak; a portugál szocialista Ana Gomes szerint Európának több migránsra van szüksége; a luxemburgi Frank Engel pedig arról beszélt, nem lehet európai ország az, amely nem fogad be bevándorlókat - sorolta a nyilatkozatokat.Szerinte mindezekből jól látszik: nagy nyomás nehezedik Magyarországra, hogy adja fel eddigi álláspontját.Dömötör Csaba kérdésre megerősítette: a kormány a napokban feljelentést tesz az LMP-s Hadházy Ákos ellen, mert "hazugságokat állított a konzultációról".Felszólította egyúttal az LMP-s politikust, hogy kérjen bocsánatot a kérdőívet visszaküldőktől és a konzultáció lebonyolításában, feldolgozásban részt vevőktől.