A fideszes városvezetés megadóztatja az utcai ételosztást

Az előterjesztés nem indokolja külön a díj bevezetését, csak annyit ír, hogy a rendeletben már korábban is szerepelt az ételosztás mint a közterület használatának egy formája, illetve "különböző szervezetek ételosztást szerveznek egy évben több alkalommal is". Az előterjesztők szerint ezért indokolt a díjakról szóló mellékletben is külön soron szerepeltetni, vagyis meghatározni a fizetendő díjat - ilyen ugyanis eddig nem volt - írja a Magyar Nemzet Bár a 35 forint kedvezményes díjnak számít - egy ideiglenes színpad felállítása után például naponta négyzetméterenként 1910 forintot számolnak fel -, korábban egyáltalán nem volt díja az ételosztásnak, ami így némi anyagi terhet és főleg adminisztratív kötelezettséget jelent a karitatív szervezetek számára: legfőképpen azt, hogy harminc nappal a tervezett ételosztás előtt be kell jelenteni.Az MSZP Hajdú-Bihar megyei szervezete gúnyos közleményben reagált a javaslatra: szerintük a területfoglalás napi költsége nagyjából egy adag töltött káposzta árának felel meg, ezért "kézenfekvőnek látszik a javaslat, hogy a területfoglalás díját ne költséges adminisztrációval, hanem természetbeni juttatással térítsék meg. Az ételosztó szervezetnek így alkalmanként csak egy adag töltött káposztát kell adózás céljából félretennie az éhezők elől. Az ellenőrzéssel megbízott közterület-felügyelők, illetékesek pedig egy adag töltött káposzta elfogyasztásával segíthetnének kiegyenlíteni a tartozást."