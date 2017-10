A Fideszt nem érdekli az "újabb gigantikus lopás"

Szerző: Márkus

A Fidesz-frakció előzőleg közölte: nem kíván asszisztálni "a reménytelen helyzetben lévő szocialista képviselők kétségbeesett kísérletéhez", hogy eltereljék a figyelmet pártjuk újabb komikus válságáról.Ezt arra reagálva írták, hogy az MSZP kezdeményezte több miniszter meghallgatását is a parlamenti bizottságokban - köztük a költségvetésiben - arra hivatkozva, hogy egy törvénymódosítás révén offshore cégekkel is szerződhetnek a magyar nagykövetségek."Mesterházy Attila és társai foglalkozzanak inkább pártjuk legújabb miniszterelnök-jelölti castingjával" - kommentálta mindezt a Fidesz.Az ülést megelőzően Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, Mesterházy Attila, a Költségvetési bizottság elnöke és Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese közös közleményt adott ki.Szerintük újabb gigantikus lopásokat készít elő a Fidesz azzal a törvényjavaslattal, amely szerint offshore cégekkel is szerződhetnek a magyar nagykövetségek - akár visszamenőleg is. Úgy vélik, Orbánék így akarják kivinni az országból azt a közpénzt, amit kórházakra, iskolákra, nagyobb fizetésekre és nyugdíjakra kellene költeniük.Közös nemzeti érdeknek tekintik, hogy megakadályozzák az új gigantikus fideszes lopási rendszer kiépítését. Az MSZP képviselői ezért kezdeményezték az érintett miniszterek meghallgatását az Országgyűlés Gazdasági bizottságában, Külügyi bizottságában és Költségvetési bizottságában is.