A haldokló betegek nem számítanak a kormánynak

"Az egészségügyi intézményekben valóban van egy finanszírozott keret, amiből tudnak gazdálkodni, az otthoni hospice-ellátásra is van állami támogatás, azonban a hospice-házak külön kategóriába esnek. Éppen ezért fenyegeti gyakorlatilag a legnagyobb hospice házat is az a veszély, hogy be kell zárnia egy részleget. Egyébként ők kértek segítséget nemrégiben az Emberi Erőforrások Minisztériumától, de egyelőre választ sem kaptak"

Az RTL Klub híradójának a Magyar Hospice Alapítvány igazgatója, Kovács Anita azt mondta, évi ötvenmillió forint hiányzik működésükhöz, a társadalombiztosítótól kapott pénz költségeik felét sem fedezi. Hozzátette, mivel rájuk nem vonatkozik az egészségügyi bértábla, a szakdolgozók béremelését is ők finanszírozzák.Az alapítvány hiába kért segítséget az egészségügyi tárcától, eddig választ sem kaptak. A 2005 óta működő, fekvőbeteg-ellátást végző hospice-házban tíz ágy van, gyógyíthatatlan, főként daganatos betegeket gondoznak.A Liberálisok ügyvivője Bősz Anett a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, a szolgáltatásnak a közegészségügy részévé kellene válnia, így rendszeres állami támogatást kaphatna az alapítvány.- mondta el Bősz Anett.