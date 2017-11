"A határon túli magyaroknak szavazati joguk van, de honvédelmi kötelezettségük nincs"

Vadai Ágnes hétfői budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az alaptörvény csak a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok számára ír elő honvédelmi és katasztrófavédelmi kötelezettségeket.Az ellenzéki politikus, akinek pártja aláírásgyűjtést indított annak érdekében, hogy ne szavazhassanak azok, akik soha nem éltek Magyarországon, úgy fogalmazott: Orbán Viktor kihasználja a határon túli magyarokat, hogy "tovább uralkodhasson" a Magyarországon élők felett.Hangsúlyozta, nem azt állítják, hogy a határon túli magyarok nem lennének hajlandóak, akár önszántukból is az ország védelmére. Ennek ellenére a DK álságosnak tartja, hogy olyanok is választhatnak, akikre még az olyan legalapvetőbb feladatok sem vonatkoznak, mint a haza védelme - jelentette ki.A DK a hit és a szabad vallásgyakorlás dolgába nem kíván beleszólni - reagált arra a kérdésre, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője egy interjúban arról beszélt, hogy nem épülhet mecset Magyarországon. A független képviselő szavai szerint a kijelentés álságos, mert a Fidesz pár éve még nem zárkózott el attól, hogy Közép-Európa legnagyobb mecsetjét építsék fel Budapesten, az egyik polgármesterük még egyeztetett is ebben az ügyben.Az, hogy egy katolikus templom, református templom, zsinagóga vagy mecset felépül-e, az nem az állam dolga, mert az építkezést a híveknek kell finanszírozniuk. Ha Gulyás Gergely rendelkezik valamilyen biztonsági kockázatról szóló információval, akkor elvárják tőle, hogy arról tájékoztassa az illetékeseket - közölte.Arra a felvetésre, hogy Soros György korábban hétpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a migrációs válság megoldására, azt felelte, hogy a javaslat és a terv nem ugyanaz.