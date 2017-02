A honvédség kérése a lakossághoz

Forrás: honvedelem.hu

Dr. Seres András Tamás főhadnagy, az MH GEOSZ ügyeletes meteorológusa a honvedelem.hu érdeklődésére elmondta: az elmúlt közel egy hónapban a Kárpát-medencében megülepedett hideg, fagyos levegő fölé az elkövetkező órákban meleg, csapadékos légtömeg kúszik be. Ez pedig kedvező feltételeket biztosít az ónos eső kialakulásához.A meteorológusok ónos esőnek nevezik azt a csapadékot, amikor az úgynevezett túlhűlt víz a talajt érve azonnal megfagy. Ugyancsak ónos esőnek számít az a csapadékforma is, amikor a felhőkből kihulló "normál" eső a jeges földfelszínre érve fagy meg. A lényeg: a csapadék miatt veszélyes jégpáncél keletkezik az utakon és a tereptárgyakon. A mostani időjárási helyzetben egyébként mindkét fajta előfordul."Már ezekben az órákban is vannak olyan területei az országnak, ahol ónos szitálás, ónos eső, illetve havazás tapasztalható. A csapadék rövid időn belül erősödni fog, s egyre nagyobb területre terjed ki. Először az ország déli és nyugati, később már az észak-keleti tájain is kiterjedt ónos esőre kell számítani! Az északi, észak-keleti tájakon kezdetben havazás, havas eső is várható, majd a legtöbb helyen ott is megjelenik az ónos eső. Eközben - a hőmérséklet lassú emelkedésével - holnap már fokozatosan az eső nyer teret az ország többi részén.A legfrissebb számítások szerint az ország legalább felén, kiemelten a középső országrészben, így a fővárosban is akár 5-10 milliméternyi ónos csapadék eshet, amely már jelentős mennyiségnek számít. Az Északi-középhegységben várható a legtovább a havazás, havas eső, itt holnap éjfélig akár 10-15 centiméternyi friss hó is hullhat" - részletezte a legfrissebb előrejelzést dr. Seres András Tamás főhadnagy, kiemelve: viszonylag ritkán, néhány évente alakul ki ilyen súlyos időjárási helyzet. Érdekesség, hogy az idei januárhoz hasonló, tartósan zord időjárás utoljára 1986-87 telén volt, ennek vet véget a mostani enyhülés.A meteorológus hozzátette: a jégpáncéllá váló utak miatt nagyon veszélyes lesz a közlekedés ma és holnap az országban. Így, aki megteheti, az ne induljon útnak.