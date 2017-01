A jászberényi állatkertben azonosították a madárinfluenzát

Forrás: MTI

Fercsik Péter az állatkert vezetője elmondta, hogy egy héttel ezelőtt, laboratóriumi vizsgálattal azonosították a madárinfluenza vírust egy, a kert "nagy tó" nevet viselő kifutójában elpusztult hattyúfiókában. Azonnal intézkedtek arról, hogy minden madarat - amelyik érintkezhetett a fertőzött egyeddel - elkülönítsék. Az igazgató elmondta, hogy az állatkert vízimadarakat bemutató kifutója nem fedett, így oda gyakran szállnak le vadmadarak. Nagy számban figyeltek itt meg korábban tőkésrécéket, bakcsókat, de még szürke gémet is. Valószínű, hogy a vadmadarakon keresztül jutott a kórokozó a parkba.- Az elkülönített madarak közül néhány nap múlva újabb egyed pusztult el, illetve időközben az élő állatoktól vett mintákban is azonosították a madárinfluenza vírusát. Hatósági döntés született arról, hogy az összes elkülönített madarat - három hattyút és két gólyát - el kell altatni. Szerencsére a kifutó többi vízimadarát korábban, még a téli felkészülés jegyében más, zárt kifutókba helyezték át.Fercsik Péter hozzátette, hogy az elaltatott madarak sérült állatok voltak, akiket azért fogadtak be, hogy védett körülmények között tölthessék napjaikat, önálló életre a természetben már nem lettek volna képesek.Az intézkedéssor részeként fertőtlenítették az érintett kifutót egyrészt klórmésszel, másrészt perzseléssel, ugyanis a -20 °C-os hőmérsékletben esély sem volt arra, hogy folyadékkal végezzék el a feladatot. A kertben tartott további madarak közül egyikben sem találtak fertőzést. Folyamatosan ügyelnek arra, hogy a vírus ne terjedjen tovább. A kert többi, egészséges madarát zárt, fedett helyiségekben helyezték el. Az állatkertet nem kellett bezárni, de fájó, hogy a biztonsági intézkedések idején szüneteltetni kell az állatkert legfőbb téli látványosságát, a pingvinsétát.