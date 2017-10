A jegybank is beszáll a Czeglédy Csaba elleni hajtóvadászatba

Forrás: MTI

Felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc cége 2016. márciusában és augusztusában két alkalommal is nagy értékű kölcsönt biztosított a Czeglédy Csaba irányította Human Operator Zrt-nek.A volt kormányfő állítása szerint a 78-90 millió közötti összegek barátinak tekinthetők, amiből a diákok bérét fizették volna ki - mondta Budai Gyula, hozzátéve: ezek a szerződések olyan tételeket tartalmaznak, mint késedelmi kamat, személyi biztosíték, azonnali inkasszó, amelyek nem egy baráti kölcsönre jellemző, hanem üzletszerű hitelezést feltételez.Szerinte szükséges annak vizsgálata, hogy Gyurcsány Ferenc cégének volt-e megfelelő engedélye a hitelezésre, a pénzügyi kölcsön nyújtására. Ha nem, felmerül a bűncselekmény gyanúja, vagyis jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettét valósította meg.Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke úgy reagált: igen, vizsgálhatják, és ezt is meg is fogják tenni. Az MNB a tőle megszokott határozottsággal ki fogja vizsgálni az ügyet, és igen keményen fellép minden szabálytalanság ellen - hangoztatta.Jelezte: a jegybank felügyeleti tevékenysége a pénzügyi intézmények prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletén túl kiterjed a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatók, személyek tevékenységének kiszűrésére is. A vonatkozó témában az MNB október 25-én megkapta a beadványt, és most adatgyűjtéssel tekintik át, szükséges-e piacfelügyeleti vizsgálat indítása - jelezte, hozzátéve: pénzkölcsön üzletszerű nyújtása csak az MNB engedélyével végezhető. Az, hogy egy kölcsönnyújtás üzletszerűnek minősül-e, nem csak a kamat függvénye - hangsúlyozta az alelnök.