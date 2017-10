Osztrák bankot vert át 75 millióval egy magyar férfi

Csaknem 75 millió forintot csalt ki hitelként egy osztrák banktól hamis ingatlanfedezetekkel egy zalai férfi, aki ellen Keszthelyen emeltek vádat - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője szerdán.

Pirger Csaba felidézte, hogy a közelebbről meg nem nevezett, magyarországi fiókokkal is rendelkező osztrák pénzintézet magyarországi ügyfeleknek is kínált Ausztriában szabad felhasználású kölcsönt. Az euróban adott hitelhez biztosítékként megfelelő értékű ingatlanra jegyeztek be jelzálogjogot elidegenítési és terhelési tilalom mellett.A v...