A kémkedéssel vádolt KGBéla kilépett a Jobbikból

Örömmel értesültem arról, hogy 3 és fél éves kálváriám után vádat emel ellenem az ügyészég, mert így végre lehetőségem nyílik a bíróság előtt bizonyítékokkal cáfolni az ellenem felhozott vádakat, gyanúsítgatásokat. Kijelentem most is, hogy sohasem kémkedtem idegen hatalomnak az Európa Unió intézményei ellen és költségvetési csalást sem követtem el. Bízok a független magyar bíróságban, és arra készülök, hogy érdemben cáfoljam az összes velem szemben megfogalmazott vádat, amelyre végre érdemi lehetőségem nyílik.



Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ebben az ügyben nem a személyem az igazán érdekes, hanem a Jobbik, amelyet a velem szemben megfogalmazott vádakon keresztül próbált a Fidesz támadni. Az is egyértelmű volt a számomra, hogy a kormány az ügyészségen keresztül tudatosan időzítette a választási kampányra a bírósági eljárást.



Annak érdekében, hogy a személyem elleni vádemeléssel ne terheljem a Jobbikot, mint a legesélyesebb, kormányváltó ellenzéki erőt, ezért a mai nappal kilépek a Jobbik tagjainak soraiból. Szeretném, hogy a személyem elleni alaptalan vádak és a bírósági eljárás ne nehezítse a Jobbik 2018-as választási győzelmét.

Szerző: Márkus

Keresztes Imre közleményében azt írta: a politikust az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel, valamint jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, három rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásával vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség.Kovács Béla nem sokkal ezelőtt Facebook oldalán közleményben reagált a vádakra: