A keresztény-nemzeti körökben is megrendült a Fideszbe vetett bizalom

Szerinte a Professzorok Batthyány Köre egy köztiszteletben álló, tudósembereket tömörítő értelmiségi kör, így amikor társadalmi, politikai kérdésekben megszólal, annak mindig érdemes fokozott figyelmet szentelni.A napokban a kormány számára kényelmetlen kritikákat fogalmaztak meg a professzorok. Nyilvánossá tett elemzésükben részletesen értékelték a 2016-os évet. Többek között azt írták: "sajnos még keresztény-nemzeti körökben is megrendült a bizalom a hatalmon lévőkkel szemben.""A kormány számára azért is különösen fájdalmasak a megfogalmazott felvetések, mert a Fideszhez köthető vagy a Fidesz politikai közösségével szimpatizáló szervezetek, egyének részéről nincsenek hozzászokva az érdemi, időnként bírálatokat is tartalmazó visszacsatolásokhoz" - vélekedett Kovács János. Hozzátette: ez egyébként a jelenlegi kormányzás egyik komoly gyengesége is, "nem elég nyitott, nem elég adaptív, hiányzik belőle a vitakészség, a kompromisszumkeresés, a szükséges mértékű önkorrekció, ehelyett tevékenységét a konfrontáció, az 'erőpolitizálás' jellemzi."