A készenléti rendőröket használja futárnak a kormány

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

Hiába volt több hónapnyi idő a felkészülésre, mindössze két nappal az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (eeszt) indulása előtt a Készenléti Rendőrségnek kell a rendelőkbe szállítani a szükséges eszközöket - értesült a Magyar Nemzet. Az eeszt lényege, hogy a háziorvosi és szakrendelőket, a kórházakat és a gyógyszertárakat egy informatikai hálózatba kapcsolja.A lapnak a helyzet miatt felháborodott, de neve elhallgatását kérő egyik háziorvos arról beszélt: hiába van már olyan kártyaolvasója, amellyel az e-személyin lévő adatokat le lehet hívni, további öt ilyen eszközt szállítottak ki neki a rendőrök, nem tudni, miért. Nem ő volt az egyetlen, akinek különös módon rendőrök kézbesítették a csomagot.Egy háziorvosokat tömörítő Facebook-csoportban is lehetett olvasni hasonló esetekről: egy püspökladányi rendelőben állítólag már hét kártyaolvasó pihen. Ebben a csoportban arról is írtak, hogy az Állami Futárszolgálatot is igénybe veszik az eszközök célba juttatásáért. A futárszolgálat a rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét.Alapvető feladata - amint az a vonatkozó ORFK-utasításból kiderül - a minősített adatokat tartalmazó küldemények továbbítása fegyveres biztosítással a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek között.A lap megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, de lapzártájukig nem érkezett válasz.A történtek miatt némiképp megzavarodott orvosoknak nagy nehézségek árán sikerült elérniük az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (ÁEEK), ahol arról tájékoztatták őket, hogy ha most nem veszik át a plusz kártyaleolvasókat, akkor november 1-je után már fizetni kell értük. Darabonként ráadásul körülbelül 32 ezer forintba kerülnek majd az eszközök.A jelek szerint a napokban elárasztják az országot az e-kártyák leolvasására gyártott berendezések. Volt olyan is, aki eredetileg három leolvasót rendelt, de csak kettőt kapott meg, ezért kért még egyet. Tegnap, kérése nyomán, egy rendőr még hármat szállított ki neki, így már öt van nála.