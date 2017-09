A kihívás hete: az MSZP nyilvános vitában leplezné le a kormány hazugságát

Szerző: Nagy András

Pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján Molnár Zsolt arról beszélt, hogy nem Brüsszelt, hanem a kormányt kell megállítani, mert Rogán Antal propagandaminiszter a Fidesz-frakció felhívására újabb milliárdokat készül elherdálni az adófizetők pénzéből egy hazug álkonzultációra.Az MSZP-s politikus le is leplezte a táblát, amely azt jelzi: a kormány a "Rogán-terv" keretében 7 milliárd forint közpénz tervez elherdálni, miközben nyilvánvaló, hogy sem kötelező, felülről nyitott kvóta, sem a déli határkerítés lebontása nincs napirenden. Molnár pénteken is leszögezte: az MSZP szerint szükség van kerítésre, és soha nem támogattak kötelező betelepítési kvótát.Mint elmondta, a napokban Brüsszelben járt, ahol világosan kiderült, hogy sem Soros, sem más nem készül Magyarországra kényszeríteni semmiféle kötelező betelepítést, és mivel ezzel a magyar kormány is tökéletesen tisztában van, a konzultáció csak az emberek becsapásáról szól. Eddig csak a kormány által kitalált kötvénybiznisz keretében jöttek tömegesen idegenek Magyarországra - emlékeztetett a mintegy 16 ezer letelepedési engedélyt kapott pénzes külföldire.Hülyének nézik az embereket - jelentette ki Molnár, jelezve, hogy a kérdőívekből és a hozzájuk kapcsolt agymosó reklámokból megint csak a kormányközeli cégek, meg az adatbázisát közpénzből frissítő Fidesz profitál majd. Felszólította Rogánékat, hogy el se kezdjék a nemzeti konzultációs kérdőívek kiszórását "inkább ezt a 7 milliárdot az egészségügyre meg az oktatásra költsék."Molnár Zsolt a sajtótájékoztatót követően nyilvános televíziós vizára szóló meghívót vitt be személyesen Rogán Antal propagandaminiszter, valamint Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető országházi irodájába. Mint mondta, reméli, a jövő hét a kihívás hete lesz, amikor az érintett kormánypárti politikustársai megpróbálják a lehetetlent: megvédeni az álláspontjukat. Az MSZP kész megvédeni az álláspontját a bevándorlás ügyében is - tette hozzá.