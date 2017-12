A kilakoltatási moratórium ellenére ma kidobtak egy embert az utcára

Közélet

El sem indult, máris megbukott Hajós András műsora?

Hiába harangozta be a Viasat3, mégsem indul el az idei ősz egyik nagy újdonsága, a The Great British Bake Off hazai verziója, melyben amatőr és hobbicukrászok mutathatják meg mire képesek, az általuk készített édességeket pedig egy kétfős zsűri értékeli.