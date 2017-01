A kisebb falvakban akadozik a tüzifaellátás

Forrás: Magyar Nemzet

Egy észak-magyarországi település polgármesterére hivatkozva az ATV számolt be arról, hogy "országszerte hiánycikk a tűzifa". Ez fűtési szezonban erős állításnak számít, így a Magyar Nemzet is utánajárt annak, hogy valóban gondok vannak-e az ellátással.Mint azt Holoda Attila, a második Orbán-kormány volt energetikáért felelős helyettes államtitkára kifejtette, korábban, a 2010-es évek elején az okozott gondot, hogy a garantált energiafelvásárlási ár formájában nyújtott kormányzati támogatás miatt elterjedtek az úgynevezett biomassza-erőművek.Ezekben eredetileg erdei hulladékból származó faaprítékkal tüzeltek, de később a fűtőanyaghiány miatt elkezdték égetni bennük a tűzifát és az ipari célra alkalmas faanyagot is. Több helyen egész erdőrészeket irtottak ki, s ezeket nem ültették újra.A folyamatot egy 2011-es törvénymódosítás megállította, de az erdők korábbi kifosztásának hatásai ma is jelentkeznek. Ehhez hozzáadódik, hogy egyes kistelepüléseken nem készültek fel a tüzelőanyag-kereskedők a rendkívüli hidegre, így most akadozik a tűzifaellátás. Ez főként a kisebb falvakra jellemző, ahol jobbára kis jövedelmű családok élnek, és csak magas szállítási költséggel lehet eljuttatni hozzájuk a tüzelőt. Emiatt számos család nem képes vásárolni magának megfelelő mennyiségű fűtőanyagot.Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a kormány tavaly törvényt alkotott a tűzifa-kereskedelem kifehérítésére, ami miatt eltűnt a piacról az olcsóbban kínált, illegálisan forgalmazott fűtőanyag. Magyarán a piac üdvözlendő kifehéredése a kínálat szűkülésével jár együtt, ugyanis azok a kereskedők, akik korábban feketén beszerzett tűzifát árultak, már nem lehetnek jelen a piacon.Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a kormánynak azért kellett lépnie az illegális tűzifa-kereskedelem megfékezésére, mert tavalyra már milliárdos nagyságrendű üzletté vált Magyarországon a falopás.