A kormány bízik a magyar emberek jóhiszeműségében

A kormány képviselője kifejtette, minél több ember mondja el véleményét a nemzeti konzultációban, annál nagyobb a kabinet esélye arra, hogy megállítsa azt a "Soros-tervet", amelyek szerint évente egymillió migránst kell Európába telepíteni.Felidézte, Soros György 2015-ben tette közzé először ezt a tervét, azóta pedig nemcsak ő, hanem az Európai Bizottság is arra törekszik, hogy egy állandó mechanizmus keretében évente ennyi ember érkezzen a kontinensre.Ennek a tervnek ugyanakkor útjában áll, hogy Magyarország és még néhány ország határozottan védi határait, így a kerítés lebontása, a határzár meggyengítése is célja Soros Györgynek - mondta Tuzson Bence, hozzátéve, a "Soros-terv" szerint minden migráns 9 millió forint támogatást kapna két éven át azért, hogy be tudjon illeszkedni.Kiemelte, Soros György tervének része, hogy kemény büntetéseket szabjanak ki azokra az országokra, amelyek nem akarnak részt venni a végrehajtásban. Soros György csökkenteni kívánja a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat, ami a Kelet-közép-európai államokat sérteni a leginkább - fűzte hozzá.Tuzson Bence hangsúlyozta, a kormány ennek ellenére továbbra sem akarja végrehajtani a "Soros-tervet", annak minden pontját, tehát az évenkénti egymillió migránst, a 9 millió forintos támogatást, a kötelező kvótát és a kilátásba helyezett büntetéseket is élesen ellenzi."Tisztában vagyunk azzal, hogy támadásoknak vagyunk kitéve" - fogalmazott az államtitkár, aláhúzva, a kormány folyamatos és egyre erősödő támadások érik, mióta meghirdette a Soros György elleni nemzeti konzultációt.A kormánynak Magyarország érdeke mindennél fontosabb, ezért továbbra is a lehető leghatározottabban, a magyar emberekkel együtt lép fel a "Soros-tervvel" szemben.Tuzson Bence szólt arról is, hogy az Európai Bizottság napirendjén számos olyan pont van, amely a "Soros-tervnek" a megvalósítását jelenti, "még akkor is, ha nem is így hívják". Tuzson Bence példaként említette a tagállamok büntethetőségére és a kötelező kvótára vonatkozó javaslatokat.