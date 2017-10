A kormány már a külképviseletek takarítását is offshore cégekre bízza?

Ugyanis törvény mondaná ki Magyarországon, hogy az állam automatikusan átlátható szervezetnek minősít minden olyan céget, amelyik a külképviseletekkel köt szerződést.



Szerző: Nagy András

Ehhez képest nagyon úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány a homályos hátterű cégekkel való boltolást nem csak itthon járatja csúcsra (gondolunk itt elsősorban a Rogán Antalhoz köthető letelepedési kötvénybizniszen hasznot húzó cégekre) de világszintre is emelte.Erre utal legalábbis az a jogszabály-módosítás, amely szerint akár az az egészen botrányos helyzet is elképzelhető, hogy a közpénzből gazdálkodó magyar külképviseletek offshore cégeket bíztak meg az irodáik kitakarításával.Azaz Magyarország nagykövetségei akár ismeretlen hátterű offshore cégekkel is simán üzletelhetnek, ami az államháztartási törvénnyel és az alkotmánnyal is ellentétes. Mindkettő elég egyértelműen kimondja ugyanis, hogy költségvetési szervek egy fillért sem fizethetnek ki átláthatatlan tulajdonosi hátterű cégeknek. Ráadásul a törvénymódosításba még azt is beleírták, hogy a már korábban megkötött szerződésekre is érvényes. Ami azt jelenti, hogy évek óta üzletelhetnek a külképviseletek adóelkerülésre játszó cégekkel is, és most utólag próbálják a törvénytelenséget törvényessé tenni.Az ügy számos kérdést felvetett az MSZP-nél, ezért Tóth Bertalan, a párt parlamenti frakciójának vezetője október elején négy miniszterhez is írásbeli kérdésekkel fordult. Többek között azt tudakolta, hogy hány képviselet és mennyi pénzért kötött szerződéseket eddig "nem átlátható" szervezetekkel, nemzetbiztonsági szempontból nem találják-e kockázatosnak, hogy offshore cégekkel üzletelnek a külképviseletek, illetve hogyan fér össze az új törvény az alkotmánnyal, és milyen következményei lesznek, ha eddig offshoroztak a magyar követségek?A külügyminisztérium parlamenti államtitkára végül egyben válaszolta meg a feltett kérdéseket. Magyar Levente reakciójának lényege az, hogy nonszensz már maga a felvetés is, hiszen a külképviseletek nem offshore-oznak, de nem is alapíthatnak céget, így kénytelenek a nagykövetségeket és konzulátusokat kiszolgáló helyi szolgáltató cégekkel szerződni, amiket sok helyen az ottani törvények miatt sajnos nem áll módjukban ellenőrizni.Az ügyben egyébként a Szakács László, a gazdasági bizottság MSZP-s tagja feljelentést is tett, méghozzá arra a bizottsági jegyzőkönyvben is rögzített kormányzati beismerésre alapozva, miszerint a külképviseletek bár állítólag próbálták betartani az alkotmány és az államháztartási törvény előírásait, de végül nem egy esetben nem feleltek meg a törvényi kötelezettségeiknek a szerződések megkötésekor. A szocialista képviselő többek között költségvetési csalás, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult az ügyészséghez.A végére hagytuk, de még egy plusz érdekessége van az ügynek. A szabálymódosítást egy 154 paragrafusból álló, alapvetően EU-jogharmonizációs salátatörvénybe rejtve fogadná el a parlament kormánypárti többsége, ami azt mutatja, hogy a kormányoldalon is nagyon kínosnak tartják, amit az offshore hátterű cégek Magyarországon, vagy éppen a magyar külképviseleteken művelnek.