A kormány ne kísérletezzen a rákos betegeken!

Forrás: MTI-OS

A Párbeszéd javaslatot nyújt be, hogy a kormány vonja vissza azt a gyógyszerbeszerzési eljárást, melynek értelmében november 1-jétől a daganatos betegek számára egyféle, a legolcsóbb onkológiai gyógyszert lesz kötelező felírnia az orvosoknak. A párt szerint ez súlyosan veszélyezteti a rákos betegek biztonságos ellátását, és tovább ronthatja az Európában már így is legmagasabb halálozási számokat.A közlemény szerint Magyarországon évente több mint 50 ezer új daganatos beteget regisztrálnak, miközben évente több mint 33 ezren halnak meg rákos megbetegedésben. Ez nem csak Európában, hanem világviszonylatban is a legrosszabb arány - állapítják meg. Ennek ellenére az Orbán-kormány rákgyógyszer támogatása a tavalyi évben sem érte el a 2005-ös szintet, súlyos hiány van a diagnosztikai berendezések területén, és hosszú hónapokat kell várni a kezelések megkezdésére.A beteg- és orvosszakmai szervezetek szerint kormány új intézkedése tovább ronthatja a betegek gyógyulási esélyeit - fogalmaz a közlemény. Emlékeztetnek, hogy míg korábban három-négy gyógyszer közül is választhattak az orvosok, addig jövő hét szerdától csak a legolcsóbb készítmény felírására lesz lehetőség.A Párbeszéd határozati javaslatban követeli a kormánytól, hogy vonjak vissza a javaslatot és szakmai szervezetekkel egyeztetve dolgozzanak ki egy, a betegek biztonságát is biztosító eljárást. A párt írásbeli kérdést is intéz Balog Zoltánhoz, hogy megtudjuk: mi indokolta a módosítást, és milyen adatok támasztják azt alá.