A kormány szerint 2016 sikeres év volt

Forrás: MTI

Tuzson Bence az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában azt mondta: a munkanélküliség már nagyon alacsony, 4,7 százalékos. Hozzátette: el kell érni, hogy az emberek a saját bőrükön érezzék, erősödik az ország. Erről szól a bérmegállapodás, amelynek részeként a kormány csökkenti a munkát terhelő adókat, valamint 15 százalékkal nő a minimálbér és 25-tel a garantált bérminimum.Arra reagálva, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint 2016 sikertelen év volt a többi között az egészségügy helyzete és a versenyképesség romlása miatt, Tuzson Bence azt mondta: furcsák ezek a megállapítások, mert az említett területeken is komoly előrelépések történtek.Megemlítette, hogy a szakorvosok bére több lépcsőben, 207 ezer forinttal nő, és az exportszámokon is látszik, hogy Magyarország "jó befektetési célpont". Hangsúlyozta: Magyarország képes növekedni anélkül, hogy tovább adósodna.Az október 2-ai, kötelező betelepítési kvótákról tartott népszavazás Tuzson Bence szerint "fordulópont" és "nagy siker", mert a rendszerváltozás óta "nem fordult elő", hogy ennyien egy irányba szavaztak volna, kialakult egy új egység. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az ellenzék, a Jobbik és a baloldal nem szavazta meg az ezzel kapcsolatos alaptörvény-módosítást.Hozzátette: az alkotmánybíróság olyan értelmezést fogadott el, amely szerint az európai jog nem áll a magyar jog felett, a nemzeti jogokból kell levezetni az uniós jogot.Ez nagyon fontos szabály, amely alátámasztja az emberek akaratát is - hangsúlyozta.