A kormány tovább küzd a teljes életfogytig tartó szabadságvesztésért

Donald Trump nem váltja le az FBI igazgatóját

A The New York Times szerint Donald Trump elnök maradásra kérte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóját, James Comey-t.

A lap az FBI munkatársaitól származó információkra hivatkozva számol be arról, hogy Donald Trump elnök felkérte James Comey igazgatót a maradásra, aki igent is mondott, majd ezt hírt meg is osztotta több munkatársával. A választási kampány idején Donald Trump többször erőteljesen bírálta Comey-t, mert nem emelt vádat Hillary Clinton, demokrata...