A kormány videojátékokra költheti a rákos betegek pénzét

Hihetetlen, de Bakondi is leleplezte Soros György hálózatát

Forrás: MTI-OS

A Magyar Közlöny egy nappal későbbi számában azonban már nem kétmillió forintról, hanem annak ezerszereséről, csaknem kétmilliárdról volt szó. Ezzel egyidejűleg jelentette be Rétvári Bence, hogy a kormány a rákbetegek gyógyszertámogatási keretét éppen ekkora összeggel csökkenti - írják közleményükben a Liberálisok.Feltűnő, hogy a versenyszerű videojátékok bajnokságára szánt nagyvonalú támogatást rekordsebességgel el is kell költeni: alig 2 hónap áll rendelkezésre. Az ügy iránt egyébként lelkesedő gamer szakértők is képtelenségnek tartják, hogy ilyen gyorsan megrendezhető egy színvonalas nemzetközi E-sport bajnokság.Az eltékozolt milliárdok mögött valószínűleg nem racionálisan igazolható szempontok, inkább egyéni gazdasági és lobbiérdekek állnak. Erre utal, hogy elsőként a Deutsch Tamás miniszterelnökségi biztos által elnökölt MTK-ban jött létre E-sport szakosztály, valamint, hogy az általa felügyelt Digitális Jóléti Programból finanszírozzák ilyen bőkezűen az E-sport bajnokságot.Mi, Liberálisok régóta szorgalmazzuk egy átfogó, az ország modernizálását szolgáló digitális stratégia megvalósítását. Aggasztó, hogy bármilyen digitális stratégia csak a kormányzati kommunikáció szintjén létezik, még a kormány által elfogadott részstratégiákból sem valósult meg jóformán semmi. A digitalizációban a lemaradásunk versenytársainkkal szemben folyamatosan növekszik. Különösen felháborító, hogy amíg elmaradnak a sürgető fejlesztések a digitalizáció terén, addig a Digitális Jóléti Programból olyan rendezvényt finanszíroznak ésszerűtlen összegekkel, amelyeknek az értelme, hasznossága, minőségi megvalósíthatósága megkérdőjelezhető, és semmivel sem visz közelebb minket a Digitális Ország - Okos Nemzet programunk céljának eléréséhez - zárul a Magyar Liberális Párt közleménye.